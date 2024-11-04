Gebze'de 1250 Hak Sahibine Tapuları Teslim Edildi - Son Dakika
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Gebze'de 1250 Hak Sahibine Tapuları Teslim Edildi

Gebze\'de 1250 Hak Sahibine Tapuları Teslim Edildi

Gebze Belediyesi, Balçık ve Muallimköy mahallelerindeki 1250 hak sahibine tapularını törenle teslim etti. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözdüklerini açıkladı.

04.11.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Gebze'de Balçık ve Muallimköy mahallelerindeki bin 250 hak sahibine tapuları törenle teslim edildi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözüme kavuşturduk" dedi.

Gebze Belediyesi, tapu ve mülkiyet sorunlarını çözmeyi sürdürüyor. Son olarak Balçık ve Muallimköy mahallelerindeki hak sahiplerine tapuları törenle teslim edildi. Törende açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçmiş 100 yılda imar sorunları çözülen alan Gebze'mizde 65 milyon metrekare. Biz ise 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözüme kavuşturduk. Bu dönemde 36 bin 250 kişi ise tapusuna kavuşmuş oluyor. Bundan sonra Gebze'nin 100 yıllık, 300 yıllık yol haritasının adını ise koymuş bulunuyoruz. Bundan sonra nerede yol, cami, okul, hastane yapılacağı hepsi belli. Bugün de inşallah 1250 kardeşimize tapusunu teslim edeceğiz. Bugün tapularını vereceğimiz vatandaşlarımıza da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de 1250 Hak Sahibine Tapuları Teslim Edildi - Son Dakika

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