Gebze'deki sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Gebze'deki sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi

Gebze\'deki sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi
15.06.2026 16:06  Güncelleme: 16:10
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Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Geleneksel Sünnet Şöleni, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mehter gösterisi ve çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, çocuklara yönelik renkli etkinlikler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mehter takımının seslendirdiği marşlar ve gösterilerle devam etti. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı şölende çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, aileler de çocuklarının bu özel gününde heyecan ve mutluluk yaşadı.

Etkinliğe; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Zinnur Büyükgöz, programda yaptığı konuşmada, köklü bir geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Geleneksel sünnet şölenimizle hem evlatlarımızın sevincine ortak oluyor hem de kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum" dedi.

Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ise "Ailelerimizin ve çocuklarımızın bu mutluluğunu paylaşmak bizler için büyük bir memnuniyettir. Bu tür organizasyonlar toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli çalışmalardır" ifadesini kullandı.

Şölen, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'deki sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

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