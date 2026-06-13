Gebze'de vatandaşlar sorularını doğrudan başkana iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze'de vatandaşlar sorularını doğrudan başkana iletti

Gebze\'de vatandaşlar sorularını doğrudan başkana iletti
13.06.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek altyapı, ulaşım ve sosyal hizmetler gibi konularda talep ve önerileri dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve soruları doğrudan dinledi. Programda mahalle sakinleri altyapıdan ulaşıma kadar birçok konuda görüşlerini iletirken, belediye çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kocaeli'de eş zamanlı olarak birçok ilçede gerçekleştirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt'un yanı sıra mahalle muhtarları katıldı. Programda; İnönü, Sultanorhan, Güzeller, Arapçeşme ve Kirazpınar mahalle sakinleriyle bir araya gelindi. Katılımcılar, ilçeye ve mahallelerine dair taleplerini, önerilerini ve sorularını doğrudan iletme imkanı bulurken, Başkan Büyükgöz de yürütülen belediye çalışmaları, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlardan yoğun katılım

Program boyunca mahalle sakinleri altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi. Vatandaşların aktardığı sorun ve beklentiler tek tek not alınırken, çözüm süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler de anlık olarak paylaşıldı. Katılımcıların ilgisi ve katılımı programın canlı ve verimli şekilde ilerlemesini sağladı.

"Gebze'nin geleceğinin ortak akıl ve istişare kültürüyle şekilleniyor

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, programın Kocaeli genelinde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinlemenin hizmetlerin daha etkin planlanmasına katkı sunduğunu ifade etti. Vatandaşlarla doğrudan iletişimin önemine dikkat çeken Başkan Büyükgöz ise belediye hizmetlerinin planlanmasında sahadan gelen geri bildirimlerin belirleyici rol oynadığını ifade etti. İlçenin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını belirten Büyükgöz, Gebze'nin geleceğinin ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillendiğini vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kocaeli, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'de vatandaşlar sorularını doğrudan başkana iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 09:57:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Gebze'de vatandaşlar sorularını doğrudan başkana iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.