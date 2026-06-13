Gebze\'de vatandaşlar sorularını doğrudan başkana iletti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve soruları doğrudan dinledi. Programda mahalle sakinleri altyapıdan ulaşıma kadar birçok konuda görüşlerini iletirken, belediye çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kocaeli'de eş zamanlı olarak birçok ilçede gerçekleştirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt'un yanı sıra mahalle muhtarları katıldı. Programda; İnönü, Sultanorhan, Güzeller, Arapçeşme ve Kirazpınar mahalle sakinleriyle bir araya gelindi. Katılımcılar, ilçeye ve mahallelerine dair taleplerini, önerilerini ve sorularını doğrudan iletme imkanı bulurken, Başkan Büyükgöz de yürütülen belediye çalışmaları, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlardan yoğun katılım

Program boyunca mahalle sakinleri altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi. Vatandaşların aktardığı sorun ve beklentiler tek tek not alınırken, çözüm süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler de anlık olarak paylaşıldı. Katılımcıların ilgisi ve katılımı programın canlı ve verimli şekilde ilerlemesini sağladı.

"Gebze'nin geleceğinin ortak akıl ve istişare kültürüyle şekilleniyor

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, programın Kocaeli genelinde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinlemenin hizmetlerin daha etkin planlanmasına katkı sunduğunu ifade etti. Vatandaşlarla doğrudan iletişimin önemine dikkat çeken Başkan Büyükgöz ise belediye hizmetlerinin planlanmasında sahadan gelen geri bildirimlerin belirleyici rol oynadığını ifade etti. İlçenin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını belirten Büyükgöz, Gebze'nin geleceğinin ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillendiğini vurguladı. - KOCAELİ