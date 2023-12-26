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Gebze'de '41 Genç Geleceğin Liderleri' projesi tamamlandı - Son Dakika
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Gebze'de '41 Genç Geleceğin Liderleri' projesi tamamlandı

Gebze'de başlatılan '41 Genç Geleceğin Liderleri' projesine katılan gençlere bilimden psikolojiye, sosyolojiden siyaset bilimine kadar birçok alanda eğitimler verildi ve sertifikaları takdim edildi. Proje kapsamında liderlik vasfı bulunan 41 öğrenci seçilerek, farklı alanlarda dersler alıp, rol model insanlarla söyleşiler yapma ve başarılı liderlik hikayelerine tanıklık etme imkanı sağlandı.

Gebze\'de \'41 Genç Geleceğin Liderleri\' projesi tamamlandı
26.12.2023 - 11:01,
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Gebze'de başlatılan "41 Genç Geleceğin Liderleri" projesine katılarak bilimden psikolojiye, sosyolojiden siyaset bilimine kadar birçok alanda eğitimler alan ve liderliği öğrenen gençlere sertifikaları takdim edildi.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükgöz, "Biz 'Sağlam işler yaptık, Gebze'yi sağlama aldık' diye bir cümle kurduk. Bazı kardeşlerimiz aklından geçirebilir, bu cümlenin altı üstü dolu mu, bu iddianın bir karşılığı var mı? İşte bugün bunları açıklamak üzere burada buluştuk. Değerli gençler bir defa bizim meseleye bakışlımız şu oldu; 'Eğitim sorunu, sağlık sorunu bizi ne ilgilendirir' demedik. Ne sorun varsa çözmek üzere çabamızı ortaya koyduk. Biz enerjimizi gençlik yetiştirmek ve gelecekte bu milletin evlatlarını dünyaya sözü geçen evlatlar olarak yetiştirmeye çalıştık. Peki gençler bizim derdimiz ne? Bizler bu kenti bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Bir sizlere kim var diye sorulduğunda etrafınıza bakmadan 'Ben varım' demek üzere sizleri yetiştiriyoruz. Bir aşkınız, sevdanız ve kızıl elmanız olmalı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 20 yaşındaydı. Peki bu başarıyı nasıl sağladı? Çünkü bir sevdası vardı. Peygamber Efendimizin hadisini kendisine hedef edinmişti. İşte bu minval üzere yol alabilmek ümidiyle" ifadelerini kullandı.

41 Genç Geleceğin Liderleri projesi nedir?

Gebze Belediyesi'nin başlattığı proje ile lise 2. ve 3. sınıflardan uzmanlar eşliğinde yapılan mülakatlar neticesinde liderlik vasfı bulunan ve bu alanda kendini geliştirmeye hazır olan 41 öğrenci seçilerek, eğitime tabii tutuluyor. Lider olacak gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla bilim, psikoloji, kültür, tarih, sosyoloji, edebiyat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dallarında dersler veriliyor. Tarihi kimlik algılarını geliştirmek ve toplumunu daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla geziler düzenlenip, öğrencilere bilgiler yerinde aktarılıyor. Öğrencilerin, rol model insanlarla söyleşiler ve öncü kurumlara firma ziyaretleriyle başarılı liderlik hikayelerine tanıklık etmeleri sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gebze'de '41 Genç Geleceğin Liderleri' projesi tamamlandı - Son Dakika
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