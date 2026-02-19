Gebze'de Ramazan ayı fener alayı yürüyüşüyle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze'de Ramazan ayı fener alayı yürüyüşüyle karşılandı

Gebze\'de Ramazan ayı fener alayı yürüyüşüyle karşılandı
19.02.2026 09:27  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de Ramazan ayının gelişini kutlamak amacıyla fener alayı yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Ramazan'ın mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Gebze'de Ramazan ayının gelişi dolayısıyla fener alayı yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında Gebze Eskiçarşı'dan başlayan yürüyüş Kent Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşün ardından, Gebze Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan etkinlik çadırında program gerçekleştirildi.

"Fener alayı ile farkındalık oluşturduk"

Burada katılımcılara hitap eden Başkan Vekili Hasan Soba, Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Soba, "Bu akşam çok güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Gebze'de yapılan fener alayı ile bir farkındalık yaşatmak istedik. Etkinliğe çocukların ve kadınların ilgi göstermesi bizi mutlu etti. İnşallah burada ramazan boyunca çok güzel etkinlikler yaparak bu mübarek ayı dolu dolu geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Ramazan etkinliklerinin, ay boyunca Gebze Kent Meydanı'nda devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Hasan Soba, Gebze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'de Ramazan ayı fener alayı yürüyüşüyle karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:44:48. #7.11#
SON DAKİKA: Gebze'de Ramazan ayı fener alayı yürüyüşüyle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.