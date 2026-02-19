Gebze\'de Ramazan ayı fener alayı yürüyüşüyle karşılandı

Gebze'de Ramazan ayının gelişi dolayısıyla fener alayı yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında Gebze Eskiçarşı'dan başlayan yürüyüş Kent Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşün ardından, Gebze Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan etkinlik çadırında program gerçekleştirildi.

"Fener alayı ile farkındalık oluşturduk"

Burada katılımcılara hitap eden Başkan Vekili Hasan Soba, Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Soba, "Bu akşam çok güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Gebze'de yapılan fener alayı ile bir farkındalık yaşatmak istedik. Etkinliğe çocukların ve kadınların ilgi göstermesi bizi mutlu etti. İnşallah burada ramazan boyunca çok güzel etkinlikler yaparak bu mübarek ayı dolu dolu geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Ramazan etkinliklerinin, ay boyunca Gebze Kent Meydanı'nda devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ