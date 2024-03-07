Gebze Kent Meydanında Tuvaletler ve Abdesthaneler Yer Altına Alınıyor

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Gebze Kent Meydanında başlatılan Çoban Mustafa Paşa Cami'deki tuvaletler ve abdesthaneler yer altına alınarak modernize edilecek projede ilk beton atıldı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Çoban Mustafa Paşa Cami'deki abdesthaneler yer altına alınırken, bir yandan da umumi tuvalet ihtiyacı da karşılanmış olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatıyla başlatılan projede temel kazısının ardından ilk beton atıldı.

Toplam 360 metrekarelik alanda ve meydanın estetiğine uygun şekilde hayata geçirilecek proje hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda Çoban Mustafa Paşa Camisinin ana çıkış kapısının ön cephesinde hayata geçireceğimiz çalışmayla birlikte, meydanda umumi tuvaletler, abdesthaneler ve gasil hanelerin yer altında en modern sistemle devreye alacağız. En kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Şimdiden cami cemaatimize ve Gebze'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ