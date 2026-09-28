Gebze Millet Bahçesi'ndeki cami projesinde 625 araçlık kapalı otopark yapılacak - Son Dakika
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Gebze Millet Bahçesi'ndeki cami projesinde 625 araçlık kapalı otopark yapılacak

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Gebze Millet Bahçesi\'ndeki cami projesinde 625 araçlık kapalı otopark yapılacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Millet Bahçesi'ndeki cami projesinde 47 bin 613 metrekarelik alanda temel ve betonarme imalatları sürüyor. Projede 625 araçlık kapalı otopark yapılacak; böylece cami ve millet bahçesi ziyaretçilerine otopark imkanı sağlanacak.

Gebze Millet Bahçesi'nde yükselen cami projesinde 47 bin 613 metrekarelik inşaat alanında temel, betonarme ve hafriyat imalatları devam ediyor. Projede 625 araç kapasiteli kapalı otopark da yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Millet Bahçesi'ne kazandıracağı cami projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Millet bahçesinin doğu bölümünde, oto sanayi yönünde inşa edilen projede farklı bölümlerde çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor. Temel ve betonarme imalatlarının sürdüğü projede, caminin 6. parçasında temel donatısı bağlanırken, 2. bodrum katta kolon demirleri ve kalıp montajları yapılıyor. Proje alanında hafriyat alım çalışmaları da devam ediyor. Cami, 25 bin 681 metrekarelik parsel üzerinde yükseliyor. Projenin toplam inşaat alanı 47 bin 613 metrekare olarak planlandı. Yapının iki bodrum katında otopark ve cami müştemilatları bulunurken, zemin katta ana ibadet alanı, üst katlarda ise mahfil bölümleri ve yardımcı mekanlar yer alacak.

625 araçlık kapalı otopark

Proje kapsamında camiyi kullanacak vatandaşların ulaşım ve otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik de düzenlemeler yapılıyor. Bu doğrultuda toplam 625 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek. Böylelikle camiye gelen vatandaşların yanı sıra Gebze Millet Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar için de önemli bir otopark imkanı oluşturulacak. Büyükşehir belediyesi, cami projesinin yakınında bulunan sanayi kavşağında da yeni bir kavşak düzenlemesi gerçekleştiriyor. Modern kavşak projesinin tamamlanmasıyla birlikte Gebze Millet Bahçesi'ne ve camiye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın özellikle bölge halkı ile oto sanayi esnafının ulaşımını kolaylaştırması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gebze Millet Bahçesi'ndeki cami projesinde 625 araçlık kapalı otopark yapılacak - Son Dakika
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