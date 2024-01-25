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Gebzeli Minikler Burak Sezen ile Buluştu - Son Dakika
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Gebzeli Minikler Burak Sezen ile Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde Gebzeli minikler çocuk şarkıcısı Burak Sezen ile bir araya geldi. Minikler, Sezen'in söylediği şarkılarla keyifli bir gün geçirdi.

Gebzeli Minikler Burak Sezen ile Buluştu
25.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:18
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Yarıyıl tatili etkinliklerinde Gebzeli minikler çocuk şarkıcısı Burak Sezen ile buluştu. Minikler Sezen'in söylediği şarkılarla güzel bir gün geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerde minikler ücretsiz çocuk tiyatroları, sinemalar ve konserler sayesinde gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Büyükşehir'in hazırladığı etkinlikler, yarıyıl tatili boyunca Kocaeli Kongre Merkezi ile Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Eğitici ve özgün içerikleriyle sahnelenen çocuk tiyatroları, çocuklar için hem faydalı hem de çok eğlenceli geçiyor. Son olarak Gebze Osman Hamdi Bey Merkezi'nde sahnelenen "Doktor Panço" tiyatro gösterisi çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Tiyatro gösterisinde bir doktorun hayvanlarla olan maceraları eğlenceli dille anlatıldı. Gebzeli minikler, TRT çocuk programcısı Burak Sezen'in "Burak Abi'yle Çocuk Şarkıları" isimli programında da muhteşem bir gün geçirdi.

Çocuklar Burak Abi ve ekibiyle eğlenceli oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Ekip önce Konya'dan Mevlana Celalettin Rumi kuklasıyla semazen gösterisi yaptı, ardından Karadeniz ve Ege bölgelerinin danslarıyla eşsiz coğrafyamızın farklı renklerini çocuklarla buluşturdu. " Türkiye'yiz biz, beraberiz biz" adlı eseri seslendiren Burak Sezen, sahne performansı ile tam not aldı. Sezen'in müzik dolu gösterisinde minikler müziğe ve eğlenceye doydu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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