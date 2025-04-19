Gebzeli Öğrenciler Sıfır Atık Projesi İçin Yürüyüş Düzenledi

Gebzeli öğrencilerden Sıfır Atık Projesi'ne destek yürüyüşü

KOCAELİ - Gebze'de Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenciler farkındalık yürüyüşüne katılarak çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Gebze'de etkinlik düzenlendi. Eski Çarşı'da başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi. Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, çok sayıda öğrenci, öğretmen, çevre gönüllüsü katıldı. Ellerinde çevre temalı pankartlar ve dövizlerle yürüyen öğrenciler, gelecek için sıfır atık, temiz çevre, temiz gelecek, geri dönüşüme kulak ver gibi sloganlar eşliğinde çevreye duyarlılık mesajları verdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar da etkinliğe alkışlarla destek verdi.

"Bu proje gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yürüyüş etkinliği sonrası yaptığı açıklamada, "Sıfır atık projesi yalnızca bir çevre hareketi değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalarımıza çocuklarımızın da sahip çıkması umut verici. Ağaç yaşken eğilir. Evlatlarımıza bu yaşta sıfır atık ve geri dönüşümü aşılamak bu anlamda çok önemli. Gebze Belediyesi olarak bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Geri dönüşüm atıkları evlerden toplanıyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında vatandaşların geri dönüşüm atıklarının evlerinden alındığı çalışmaya da katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşlarla sohbet ederek hizmet hakkındaki düşüncelerini sordu. Çalışmadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlarda Başkan Büyükgöz'e teşekkür eti. Proje kapsamında vatandaşlara mavi poşet veren Gebze Belediyesi görevlileri, vatandaşların bu poşetlere biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarını teslim alıyor.

"Her cuma günü belediye bize mavi poşet veriyor"

Atıkları ayrıştırarak kapının önüne koyduğunu belirten bir vatandaş, "Fabrikada çalıştığım süre içerisinde evsel atık, tehlikeli atık olarak ayrıştırma yapıldığından haberdardım. Gebze Belediyesi'nin yapmış olduğu geri dönüşüm kazanımlarından da haberdar oldum. Belediyenin bize verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Her cuma günü evsel, plastik atıklarımızı kartonlara atarak evimizin önüne çıkartıyoruz, belediye de gelip bunları topluyor. Her cuma günü belediye bize mavi poşet veriyor, bizler de atıkları ayrıştırıyoruz. Yağ atıklarını da atmıyoruz. Farkındalığı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.