Malatya'da antika pazarı açıldı - Son Dakika
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Malatya'da antika pazarı açıldı

Malatya\'da antika pazarı açıldı
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Malatya'da her ayın son hafta sonu kurulacak antika pazarı açıldı. Çevre illerden gelen antikacılar, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini sergiledi. Kalıcı antika çarşısı hedefleniyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da kurulan antika pazarı çevre illerden antikacıların katılımıyla ziyaretçilerini ağırladı. "Geçmişin Işığı Malatya'da Parlıyor" sloganıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde açılan pazarın, bundan böyle her ayın son hafta sonunda düzenli olarak kurulacağı bildirildi.

Antikacılar ve Pazarcılar Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanan çok sayıda tarihi eser ve koleksiyon sergilendi. Pazarda, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Şanlıurfa, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilden antikacılar stant açtı.

"KALICI ANTİKA ÇARŞISINA KAVUŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Antikacılar ve Pazarcılar Derneği Başkanı Bayram Çavuş, pazarın her ayın son hafta sonunda düzenleneceğini belirterek, kalıcı bir antika çarşısı için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çavuş, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen pazar alanının tadilatta olması nedeniyle etkinliğin bu ay da Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Malatya'da her ayın son haftasında düzenlenecek pazarımızın başlangıcını yaptık. Belediyemizin bize tahsis ettiği alan tadilatta olduğu için bu ay da burada açmak zorunda kaldık. Çok geniş kapsamlı bir pazar oldu. Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Şanlıurfa, Elazığ ve Kahramanmaraş'tan gelen katılımcılarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum."

Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren tek antikacılar sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Çavuş, "Bu nedenle Doğu Anadolu'da açılan tek antika pazarı olacağız. Deprem sonrası yeniden inşa edilen Malatya'nın bir antika çarşısına da ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. En kısa zamanda kalıcı antika çarşısına kavuşmayı hedefliyoruz. Pazarımızda Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi değeri bulunan yaklaşık 10 bin ürün sergileniyor" dedi.

"ARAMIZDA GÖNÜL BAĞI VAR"

Elazığ'dan pazara katılan antikacı Yusuf Yılmaz, kentinde de antikacılıkla uğraştığını, Malatya'daki organizasyona destek vermek amacıyla geldiklerini söyledi.

Sivas'tan gelen antikacı Ömer Çelik de ikinci kez Malatya'daki pazarda yer aldıklarını ifade ederek, "Bayram Başkanımız çok güzel çalışıyor. Katılım her geçen gün artıyor. Sivas'tan 8-10 esnaf olarak geldik. Aramızda güçlü bir gönül bağı var. Bu pazarın istikrarlı şekilde büyümesi için büyük emek veriliyor" diye konuştu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinden katılan antikacı çift ise tarihi eserleri korumayı ve tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Biz tarihi seven ve tarihi insanlara ulaştırmayı amaçlayan insanlarız. Bu iş aynı zamanda dede mesleğimiz. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Mezatlar düzenliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da antika pazarı açıldı - Son Dakika

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