Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika
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Yerel

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, mahalle sakinleriyle buluştu

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, mahalle sakinleriyle buluştu

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gönül Belediyeciliği anlayışıyla mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve ilçenin kalkınması ve gelişimi adına yapılacak projeleri istişare etti.

04.05.2024 11:35  Güncelleme: 11:40
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel, Gönül Belediyeciliği anlayışı ile Umurbey Düğün Salonunda mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Belediye daire amirlerinin de katıldığı halk günü programında, "Gediz'i Birlikte Yöneteceğiz" sloganı ile yeni bir başlangıç yapa Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçenin kalkınması ve gelişimi adına yapılacak projeler ve çalışmalarla ilgili mahalle sakinleri ile istişare toplantıları düzenliyor.

Katılımcıların göstermiş olduğu ilgiye teşekkür eden Başkan Akel; "Bu buluşmalarımız ile hem sosyal bağların güçlendirilmesine hem de yerel dayanışmanın artırılmasına imkan sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın fikrine önem veriyor, yapacağımız istişare toplantıları ile mahallemizin yararına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Başkan Akel, "Çözüm odaklı çalışan, gönül belediyeciliğini her zaman ön planda tutan bir belediye olarak, mahalle sakinlerimizin talep ve isteklerinden aldığımız güçle birlikte, mahallelerimizin prestij seviyesini artıran yeni yatırımlarımızı teker teker hayata geçireceğiz. Bizleri her zaman güler yüzle karşılayan hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika

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