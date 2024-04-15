Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel Pazar Yerini Ziyaret Etti

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Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, pazar yerini ziyaret ederek, hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akel, pazar yerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgi ile karşılandı.

Başkan Akel'e Pazar ziyareti esnasında; Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın ve Meclis üyeleri eşlik etti.

Esnafla tek tek selamlaşarak sohbet eden Başkan Akel, hayırlı işler temennisinde bulunarak, pazar alanına gelen vatandaşların da isteklerini dinledi.

Gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Akel, "Pazaryerinde vatandaşlarımızın ilgi alakası bizleri fazlasıyla mutlu etti. Biz başkanlık dönemimiz boyunca vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Bundan sonra bize düşen, Gedizli hemşerilerimizin verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek ve Gediz'de bir belediyecilik destanı yazabilmektir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ortaya koyduğumuz projelerimizin çalışmalarına bir an evvel başlamak istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok" dedi. - KÜTAHYA