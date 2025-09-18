Gediz Belediye Başkanı Öğrencilere Kırtasiye Hediyeleri Verdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kutlanan İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçenin en minik öğrencilerini yalnız bırakmadı. Başkan Akel, ilçe merkezi ve köylerdeki okulları ziyaret ederek birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye etti ve onların ilk gün heyecanlarına ortak oldu.

Miniklerin gözlerindeki sevinç, hem aileleri hem de öğretmenleri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Okula yeni başlayan öğrencilerin hediyelerini Başkan Akel'den bizzat almaları, bu anlamlı güne ayrı bir neşe kattı.

Belediye Başkanı Necdet Akel, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, "İlköğretim Haftası kapsamında, okul hayatına ilk adımlarını atan minik öğrencilerimize hediyelerimizi takdim ederek heyecanlarına ortak olduk. Onların gözlerindeki sevinç, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayan öğretmenlerimize ve ailelerine de kolaylıklar temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA