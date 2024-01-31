Gediz Belediyesi Cenaze Hizmet Araçları 2023 Yılında 29 Bin 468 Kilometre Yol Kat Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, belediye cenaze hizmet aracının 2023 yılında 29 bin 468 kilometre yol kat ettiğini söyledi. Akçadurak, "Vatandaşlarımızı en acılı günlerinde yalnız bırakmayarak gerek Gediz içinde gerekse diğer il, ilçe ve köylere taşınmasında 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Gediz Belediyesi cenaze hizmet araçları 2023 yılında Kütahya'dan Gediz 36 sefer 7 bin 649 kilometre, diğer illerden Gediz'e 23 sefer 4 bin 350 kilometre, diğer ilçelerden Gediz'e 12 sefer 792 kilometre, Kütahya'dan köylere 18 sefer 3 bin 660 kilometre, diğer illerden köylere 27 sefer 8 bin 166 kilometre, diğer ilçelerden köylere 2 sefer 120 kilometre, Gediz'den köylere 105 sefer 4 bin 731 kilometre yaparak toplamda 223 sefer 29 bin 468 kilometre yol kat etti.
Akçadurak, belediyeye kazandırılan hizmet araçlarıyla daha fazla alanda daha hızlı hizmet etme imkanı bulduklarını dile getirerek, "Cenaze hizmetlerimiz başta olmak üzere vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz hizmetlerin tamamında kendi araçlarımızı kullanıyoruz. Vatandaşımızın zor zamanlarında yanlarında olmaktan onur duyuyoruz.
Ayrıca şehrimizin her noktasında verdiğimiz hizmeti daha ileriye taşımak, en güzel hizmeti vatandaşlarımıza kazandırmak adına araç filomuzu güçlendirdik. Belediyemize bugüne kadar aldığımız araçlar donanımlı ve alanında uzman personellerimiz ile verimliliği yüksek, hizmetlerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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