Gediz Belediyesi Hilal Kart ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım Sunuyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Hilal Kart" uygulamasını hizmete sunuyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçe fırıncılarıyla bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir sosyal yardım programını başlatıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Hilal Kart'a sahip olan vatandaşlar ilçe fırınlarından günlük 2 ekmek ücretsiz olarak alabilecekler.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Akel; "İlçemiz fırıncılarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz toplantılar sonucunda, ekonomik sıkıntı içinde bulunan vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Bu doğrultuda, ilçe genelindeki fırıncılarla iş birliği yaparak "Hilal Kart" adı verilen bir sosyal yardım hizmetini vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi.

Vatandaşların Hilal Kart için Gediz Belediyesi çözüm noktasına gelerek form doldurmaları gerekiyor. - KÜTAHYA