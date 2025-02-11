Gediz Belediyesi'nden Asker Adaylarına Anlamlı Destek - Son Dakika
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Gediz Belediyesi'nden Asker Adaylarına Anlamlı Destek

Gediz Belediyesi\'nden Asker Adaylarına Anlamlı Destek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından askere gidecek gençler için 'Asker Çantası' hazırlandı. Çanta, askeri hizmet sırasında ihtiyaç duyulabilecek temel malzemelerle donatıldı.

11.02.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler için Gediz Belediyesi tarafından anlamlı bir destek sağlandı. Belediye Başkanı Necdet Akel'in öncülüğünde hazırlanan "Asker Çantası" gençlere hediye edilerek, onların askerde ihtiyaç duyabilecekleri temel malzemeler temin edildi.

Başkan Akel, göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyerek, katıldığı organizasyonlarla vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Asker uğurlama törenlerinde de gençleri yalnız bırakmayan Akel, belediye tarafından hazırlanan "Asker Çantası"nı gençlere bizzat teslim ediyor.

Belediye tarafından özenle hazırlanan çanta içerisinde; havlu, atlet, külot, çorap, diş macunu, diş fırçası, tırnak makası ve asker cüzdanı gibi askerde ihtiyaç duyulabilecek birçok malzeme yer alıyor.

Belediye Başkanı Necdet Akel, askere gidecek gençler için yaptığı açıklamada, "Vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek olan Mehmetçiklerimiz için 'Asker Çantası' hazırladık. Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyor, kazasız belasız bir şekilde görevlerini tamamlamalarını temenni ediyoruz. Vatanımıza ve milletimize hizmet etmek üzere çıktığınız bu yolda, Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediyesi'nden Asker Adaylarına Anlamlı Destek - Son Dakika

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