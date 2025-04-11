Gediz Belediyesi\'nden Emekli Personeline Plaket Töreni

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Belediyesi'nden emekli olan personeli ağırlayarak onlara hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen törende, belediyeden emekli olan 10 personel bir araya geldi. Törende konuşan Başkan Akel, emekli personele Gediz Belediyesi'ne yaptıkları değerli katkılardan dolayı Gediz halkı adına teşekkürlerini iletti. Akel, "Değerli emekli personelimize, Gediz Belediyesi'ne yapmış olduğu kıymetli katkıları nedeniyle, Gediz halkı adına şükranlarımı sunar; aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

Başkan Akel'in bu anlamlı jesti, uzun yıllar boyunca Gediz Belediyesi'ne hizmet vermiş olan emekli personeli mutlu etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA