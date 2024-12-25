Gediz Belediyesi\'nden Yaşlılar için Temizlik Hizmeti

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye ekipleri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında son 3 ayda yaşlı ve bakıma muhtaç 29 vatandaşın evinde temizlik hizmeti gerçekleştirdi.

"Temiz Bir Ev, Huzurlu Bir Yaşam İçin" sloganıyla yürütülen bu proje, özellikle yaşlılar, engelli bireyler, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlar ile 65 yaş üzerindeki büyüklerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, çalışmayla ilgili olarak, "Her bireyin sevgi ve bakım dolu bir ortamda, güven içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Yaşlılarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz bu hizmetle, onların yaşam alanlarını daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu hale getirmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, temiz bir ev, mutlu bir yaşamın ilk adımıdır" dedi. - KÜTAHYA