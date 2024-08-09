Gediz'de Ahşap Kafe Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Gediz'de Ahşap Kafe Projesi Tamamlanmak Üzere

Gediz\'de Ahşap Kafe Projesi Tamamlanmak Üzere

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımına başlanan ahşap kafe projesi hızla ilerliyor. Kafe, dinlenme ve sosyal etkinlik alanı olarak hizmet verecek.

09.08.2024 12:36  Güncelleme: 12:37
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2023 yılı Eylül ayında yapımına başlanan ahşap kafe projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda yapımı hızla devam eden kafede incelemelerde bulundu. Başkan Akel, projenin tamamlanmasının ardından kafenin hem dinlenme hem de sosyal etkinlik alanı olarak bölge halkına hizmet vereceğini belirtti. Ahşap kafede gerçekleştirilen çalışmaların son hızla devam ettiğini ifade eden Akel, "Doğal güzellikler arasında aileleri ile hoş vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak olan ahşap kafeterya yapım işi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Adnan Menderes Yaşam Parkı'nın Kır Düğün Alanı yanındaki 260 metrekare alana inşa edilen kafe, kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır" dedi.

Yeni kafede, doğal ahşap malzemelerin kullanıldığı ve parkın estetik yapısını tamamlayan bir mimari tasarım tercih edildi. Başkan Akel, kafede yapılacak sosyal etkinliklerin parkın çekiciliğini artıracağını ve halkın yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirmesini sağlayacağını belirtti.

Ahşap kafede, ziyaretçilere keyifli bir ortam sunulmasının yanı sıra, parkın fonksiyonel yapısına da önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Gediz halkının sosyal yaşamına önemli bir yenilik kazandırması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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