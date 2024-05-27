Gediz\'deki öğrenciler şehit ve kimsesiz mezarlarını temizledi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek şehitlerin ve kimsesizlerin mezarlarını temizleyerek bakımlarını yaptılar.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Tıbbi Sekreterlik bölümü öğrencileri, şehit ve kimsesiz mezarlarının temizlik, estetik ve bakımını üstlenerek topluma örnek bir davranış sergilediler.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel; "Gediz Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Tıbbi Sekreterlik bölümü öğrencileri, şehit ve kimsesiz mezarlarının temizlik, estetik ve bakımlarını üstlendiler. Bu örnek davranışlarıyla toplumun takdirini kazanan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA