Gediz\'de yol bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, cadde ve sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Belediye ekipleri bir yandan mahallelerdeki yol sorunlarını hızla çözerken bir yandan da cadde ve sokaklarda gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Yol altyapısını güçlendirmek ve daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışmalar, vatandaşların daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak için titizlikle yürütülüyor" dedi. - KÜTAHYA