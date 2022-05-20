Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması - Son Dakika
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Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması

20.05.2022 12:55

Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması Kütahya'nın Gediz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinleri çerçevesinde Gediz Doğa Sporları Kulübü tarafındanGençlik Konvoyu düzenlendi.

Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinleri çerçevesinde Gediz Doğa Sporları Kulübü tarafındanGençlik Konvoyu düzenlendi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi önünden başlayan Gençlik Konvoyu, Şehrin ana arterlerinden geçilerek, Gediz Gençlik Festivali'nin düzenlendiği Belediye Kapalı Pazar alanında gençlerin selamlanmasıyla sona erdi.

Off-Road araçlarını bayraklarla süsleyen GEDOFF üyeleri vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması
Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması
Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması
Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması - Son Dakika


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