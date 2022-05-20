Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması
KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinleri çerçevesinde Gediz Doğa Sporları Kulübü tarafındanGençlik Konvoyu düzenlendi.
Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi önünden başlayan Gençlik Konvoyu, Şehrin ana arterlerinden geçilerek, Gediz Gençlik Festivali'nin düzenlendiği Belediye Kapalı Pazar alanında gençlerin selamlanmasıyla sona erdi.
Off-Road araçlarını bayraklarla süsleyen GEDOFF üyeleri vatandaşlardan büyük beğeni aldı.
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