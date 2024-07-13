Gediz Elektrik'ten Konak'ta yaşanan elektrik kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Gediz Elektrik'ten Konak'ta yaşanan elektrik kazasıyla ilgili açıklama

Gediz Elektrik, İzmir'in Konak ilçesinde yoğun yağmur sırasında su birikintisi olan yerden geçerken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgeyle ilgili yatırımların son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydının bulunmadığı belirtildi.

13.07.2024 12:30
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Gediz Elektrik, İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında su birikintisi olan yerden geçerken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmişiyle alakalı yazılı bir açıklama yaptı. Gediz Elektrik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Daha sonra yaşanan bu olaya ilişkin Gediz Elektrik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı:

"İzmir'in Konak ilçesinde, kenti etkisi altına alan sağanak yağış sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Dün akşam saatlerinde yaşanan acı kayıpların soruşturması adli makamlarca yürütülürken; biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır.

Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken, tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Elektrik'ten Konak'ta yaşanan elektrik kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gediz Elektrik'ten Konak'ta yaşanan elektrik kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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