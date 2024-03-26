Gediz Fen Lisesi, Öğrencilere Eski Ramazanları Hatırlatıyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Fen Lisesinde "Ah Nerede O Eski Ramazanlar" dedirtmeyen etkinlikleri ile eski Ramazan aylarının değerlerini yaşatıyor.

Gediz Fen Lisesi öğrencilerine milli ve manevi değerlerini yaşatmak için Ramazan Ayı içerisinde yaptığı Ramazan Davulcusu geleneğini, Mani geleneğini, İftar ve sahur sofraları geleneğini Ramazan eğlencelerini ve Teravih aksamlarını öğrencilerine en güzel şekilde yaşatmayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde okul pansiyonunda sahura, öğrenci Mehmet Tümer'in davul sesleriyle kalkan Fen Lisesi öğrencileri Ramazan konulu bilgi yarışması, Ramazan eğlenceleri, Teravih için cami günleri, İftar sonrası çay eşliğinde Ramazan sohbetleri ve dondurma günleri gibi etkinliklerle Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendiriyor. - KÜTAHYA