Gediz'in Fethi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gediz'in Fethi Anma Programı Düzenlendi

Gediz\'in Fethi Anma Programı Düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen konferansta, Gediz'in fethi ve bu olayın sembolü olan taş kitabe anıldı. Programda, Gediz'in tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik projeler hakkında bilgiler verildi.

20.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Kütahya'nın Gediz ilçesinin fethinin ve bu tarihi olayın sembolü olan taş kitabenin anıldığı bir program gerçekleştirildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sağlam'ın sunumuyla düzenlenen "Gediz'in Fethi ve Fethin Sembolü Taş Kitabe: Gediz Fatihi Umurbey'i Anma" konulu konferans, Gediz Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı. Programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Paksoy, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşma yapan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gediz'in tarihi ve kültürel yapısının geleceğe taşınması için önemli projeler üzerinde çalışıldığını belirtti. Kızıltoprak, "Ahmet Sağlam hocamızla Gediz'in tarihine ışık tutacak çok sayıda kitap projesi üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, Gediz'i merkeze alan bir kitaplık oluşturarak bu değerli bilgileri gelecek nesillere aktarmak. Ayrıca Suavi Sayın ve Ahmet Sağlam hocalarımızın Gediz üzerine yaptığı çalışmaları da kalıcı hale getirmek için projeler geliştirmeliyiz" dedi.

Konferansta Prof. Dr. Ahmet Sağlam, Gediz Fatihi Umurbey'in hayatı ve Gediz'in fethi sırasında inşa edilen taş kitabenin tarihi önemi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Sağlam, Umurbey'in bölge tarihindeki yerini ve taş kitabenin fethin sembolü olarak taşıdığı anlamı vurguladı. Katılımcılar, Prof. Dr. Sağlam'ın anlatımıyla Gediz'in tarihine dair derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldu.

Konferans, hem akademik hem de kültürel açıdan katılımcılardan büyük ilgi gördü. Gediz'in tarihi ve kültürel mirasını yaşatmaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceği ifade edilirken, programın sonunda Prof. Dr. Ahmet Sağlam'a teşekkür belgesi takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'in Fethi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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