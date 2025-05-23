Geleceğe Yön Verenler 2025 Semineri - Son Dakika
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Geleceğe Yön Verenler 2025 Semineri

Geleceğe Yön Verenler 2025 Semineri
23.05.2025 10:19
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Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde Fırat EDAŞ yöneticileri, öğrencilere kariyer ipuçları verdi.

Fırat Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen "Geleceğe Yön Verenler 2025" kariyer seminerinde, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ yöneticileri bilgi ve deneyimlerini üniversite öğrencileriyle buluşturdu. Gençlerin kariyer yolculuğuna ışık tutan etkinlikte, yetkililer öğrencilere sektörel birikimlerini aktardı.

Seminere, Fırat EDAŞ adına katılan heyette, Şirket Müdürü Müjdat Çelik, Müdür Yardımcısı Gökhan Apay ve İnsan Kaynakları Yönetmeni Zeycan Gülcü yer aldı. Alanlarında deneyimli üç isim, üniversite öğrencileriyle kariyer hedefleri, sektör dinamikleri ve işe alım süreçleri üzerine samimi ve bilgilendirici bir paylaşım gerçekleştirdi. Etkinlikte, etkili CV hazırlama teknikleri, işe alım sürecinde öne çıkan aday özellikleri, kurumsal iş hayatında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar detaylarıyla aktarıldı. Ayrıca öğrencilerle birlikte bir mülakat simülasyonu gerçekleştirildi. Gerçekçi bir ortamda yapılan uygulama, genç katılımcıların özgüvenlerini artırmalarına katkı sağladı.

Seminer sonunda, Fırat EDAŞ adına katılım sağlayan Müjdat Çelik, Gökhan Apay ve Zeycan Gülcü'ye katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket sunumu sırasında katılımcı öğrenciler, bu değerli deneyim paylaşımı için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Gençlerle yan yana olmak bize de ilham veriyor"

Etkinliğe dair düşüncelerini paylaşan Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerle bir araya gelmek, bizler için her zaman çok değerli. Onların heyecanı ve öğrenme arzusu bize de ilham veriyor. Fırat EDAŞ olarak yalnızca enerjiyi değil, bilgiyi ve deneyimi de paylaşarak geleceği hep birlikte inşa etmeye inanıyoruz. Böyle anlamlı organizasyonlarda yer almaktan gurur duyuyoruz."

Etkinlikte ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara Fırat EDAŞ'ın hizmet kapsamı, teknik ve operasyonel faaliyetleri detaylı biçimde aktarıldı. Fırat Üniversitesi ile geçmişte yapılan protokollere de değinilerek, kurumun mezunlara işe alım süreçlerinde öncelik tanıdığı vurgulandı. Mühendislik disiplininin elektrik dağıtım sektöründeki belirleyici rolüne dikkat çeken Fırat EDAŞ temsilcileri, şirketin vizyon ve misyonuna da değinerek, bölgesel kalkınmada genç mühendislerin stratejik öneminin altını çizdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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