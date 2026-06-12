Geleneksel Kavalı Geleceğe Taşıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 86 yıllık aile geleneğini sürdüren kaval ustası Yaşar Güç, blok flüt yerine dilli kaval üreterek Anadolu'nun kadim müzik kültürünü geleceğe taşıyor.

Niksar ilçesinde yaşayan kaval ustası 58 yaşındaki Yaşar Güç, 86 yıllık aile geleneğini yaşatarak Anadolu'nun kadim çalgısı kavalı gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ahşabı sanata dönüştüren Güç, Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerin blok flüt yerine dilli kaval çalabilmesi için üretim yapıyor. Dededen miras mesleği yıllardır sürdüren Yaşar Güç, atölyesinde özenle hazırladığı kavalları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kaval yapımında kullanılan ağaçları uzun bir kurutma sürecinden geçiren Güç, ardından torna ve el işçiliğiyle enstrümanları şekillendiriyor. Atölyesinde yüzlerce kaval yer alan usta, geleneksel müziğin önemli simgelerinden olan kavalın unutulmaması için yoğun çaba harcıyor.

Batı flütü yerine dilli kaval üretti

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında öğrencilerin batı kökenli blok flüt yerine Türk halk müziğinin önemli enstrümanlarından dilli kaval ile tanıştığını belirten Güç, bu uygulamanın kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kavalın sadece bir müzik aleti değil, Anadolu'nun sesi olduğunu ifade eden Güç, gençlerin kendi kültürlerine ait enstrümanları öğrenmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Proje sayesinde çok sayıda öğrenciye ulaştıklarını belirten Güç, okullarda verilen eğitimlerle çocukların dilli kaval çalmaya başladığını kaydetti. Atölyesinde üretim yaparken bir yandan da kavalın inceliklerini anlatan Yaşar Güç, "Kültürümüzün önemli bir parçası olan kavalın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyoruz. Çocuklarımızın kendi müzik kültürlerini tanıması ve yaşatması en büyük arzumuz" dedi. - TOKAT