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Geleneksel Pil Toplama Yarışması Sonuçlandı

Söke Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullara ödülleri verildi. Çeltikçi Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Hilmi Fırat Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Toplamda 649 kg atık pil toplanarak, çevre dostu bir geleceğe katkı sağlandı.

Geleneksel Pil Toplama Yarışması Sonuçlandı
05.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:53
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Söke Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Pil Toplama Yarışması' sonuçlandı. Öğrencilerin çevre bilincine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Yarışmada, 120 kg atık pil toplayan Çeltikçi Ortaokulu birinci, 119 kg pil toplayan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, 57 kg pil toplayan Hilmi Fırat Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren okullar başta olmak üzere atık pil toplayıp doğanın korunmasına katkı sağlayan tüm okullara hediye ve belgeleri takdim edildi. Söke Belediye Başkanvekili Mehmet Arif Ceylan beraberinde Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Şefika Katipoğlu ile okulları ziyaret etti.

Yarışmada 50'şer kg atık pil toplamayı başaran diğer okullar; Behiye Hanım Ortaokulu, Güllübahçe Atatürk İlkokulu, Doğa Koleji, Kocagöz Ortaokulu - Kocagöz Anaokulu, Amerikan Kültür Anasınıfı, Batı Çimento Ortaokulu olarak sıralandı.

Toplamda 649 kg atık pil toplanarak, çevre dostu bir geleceğe katkı sağlandı. Her 50 kg atık pil toplamış okula iki top seti hediye edilirken, birinci olan Çeltikçi Ortaokulu'na ise özel olarak bir robotik kodlama seti verildi.

Kaynak: ANKA
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