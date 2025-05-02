Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Gençlerle Buluşma - Son Dakika
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Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Gençlerle Buluşma

Geleneksel Sporlar Merkezi\'nde Gençlerle Buluşma

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek kültürel mirası ve ata sporlarını tanıttı. Merkez, gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

02.05.2025 14:25  Güncelleme: 14:28
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçeye kazandırılan Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Ata sporu bilincini yaşatmak, kültürel mirası genç nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gençlerle buluşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tesisi gezerken etkinliklere de bizzat katıldı. Binicilikten okçuluğa, zeka oyunlarından yağlı güreşe kadar pek çok geleneksel sporun yaşatıldığı Geleneksel Sporlar Merkezi, gençlerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

"Gelenekten geleceğe köprü kuruyoruz"

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Geleneksel Sporlar Merkezimizle kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyoruz. Spor sadece bedensel bir faaliyet değil aynı zamanda bir kültürdür, bir kimliktir. Biz, gençlerimize sadece spor yapabilecekleri bir alan değil, aynı zamanda geçmişlerini tanıyabilecekleri ve sahip çıkabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Bu tesis, gelenekten geleceğe uzanan bir köprüdür. Her yaştan gencimizi buraya bekliyoruz" dedi.

Gençlerden büyük ilgi

Etkinlik boyunca ok atmayı öğrenen, ata binen, geleneksel zeka oyunlarında becerilerini sergileyen gençler, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Merkezde hem eğlenip hem öğrendiklerini ifade eden gençler, Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Ailelerden de tam destek

Gençlerin sporla iç içe, sağlıklı bir şekilde vakit geçirdiğini gören aileler, tesisin çocuklarının fiziksel, zihinsel ve kültürel gelişimine katkı sağladığını dile getirdi. Aileler, bu tür sosyal yatırımların artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Gençlerle Buluşma - Son Dakika

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