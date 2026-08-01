Gelibolu\'da Kadınlardan Stres Atma Etkinliği

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde köyde bir araya gelen kadınlar, stres attı.

Gelibolu'nun Adilhan köyünde bir araya gelen kadınlar stres attı. Hem de sağlıklı bir hayat tarzına adım atan kadınlar, renkli görüntüler ortaya koydu. Söz konusu etkinliklerin Gelibolu'nun diğer köylerinde de sürdürüleceği bilgisi edinildi.