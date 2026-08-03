Gelin ve Damat Vinçle Sahneye İndi - Son Dakika
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Gelin ve Damat Vinçle Sahneye İndi

Gelin ve Damat Vinçle Sahneye İndi
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Bursa'da düğün yaparken vinçle sahneye inen gelin-damat, katılımcıları şaşırttı.

Bursa'da gelin ile damat, sahneye vinç ile indi. Katılımcılar hayretler içerisinde kalırken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta düğün yapan çift, sahneye yürüyerek gelmek yerine farklı bir yol seçti. Vinç yardımıyla sahneye inen gelin ile damadı gören katılımcılar, hayretler içerisinde gelin ile damadın sahneye inişini izlerken, o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gelin ve Damat Vinçle Sahneye İndi - Son Dakika

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