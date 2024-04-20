Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği, Aliağa\'daki Gemi Söküm Sektörü Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

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Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), Aliağa Belediyesi CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün meclis toplantısında Aliağa'daki gemi söküm sektöründen "uyuşturucu trafiğinin durağı" şeklinde söz etmesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Aliağa Belediyesi CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün, meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bölücü terör örgütünün elebaşlarından "Cemil Bayık" olarak söz etmesi damgasını vurmuştu.

Gemi söküm sektörüne uyuşturucu iddiası

Bu gafın ardından İbrahim Doğangül, bu kez gemi söküm sektörüne uyuşturucu iddiasında bulundu. Doğangül, Aliağa'daki gemi söküm sektöründen "uyuşturucu trafiğinin durağı" şeklinde söz etti. Tepki çeken bu sözlerin ardından Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğinden (GEMİSANDER) açıklama geldi. Başkan Kamil Önal, konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kamil Önal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'de 1977 yılından bu yana Aliağamızda faaliyet gösteren gemi geri dönüşüm sanayicileri olarak, gemi söküm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş gemileri sökerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktayız. Geri kazanım ve çevreci faaliyet alanı olan sektörümüzde doğrudan 2 bin 500 işçi çalışmaktadır. Yan sanayi ile birlikte sektörümüz en az 40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Aliağa Belediye Meclisinin 19 Nisan 2024 tarihindeki oturumunda, CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül adlı şahıs tarafından çirkin bir iftira ortaya atılmıştır. Söz konusu şahıs sorumsuzca sektörümüzün uyuşturucu trafiğinin durağı olduğu iftirasını atmıştır. CHP Meclis Grup Sözcüsünü kınıyoruz. CHP Belediye Meclis Grup Sözcüsü şahıs hakkında Aliağa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağız." - İZMİR