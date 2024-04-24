Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Halk Günlerini Düzenlemeye Devam Edecek - Son Dakika
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Halk Günlerini Düzenlemeye Devam Edecek

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Halk Günlerini Düzenlemeye Devam Edecek

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen halk günlerinin ikincisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Deviren, vatandaşların istek ve önerilerini not alarak çözüm için talimat verdi.

24.04.2024 17:51  Güncelleme: 17:54
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Halk günlerinin ikincisini gerçekleştiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belirli periyotlarla bu buluşmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapılan halk günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'e, Başkan Yardımcıları Arzu Karataş ve Durmuş Uslu ile daire müdürleri de eşlik etti. Vatandaşların istek ve önerileri ilgili müdürlükler tarafından yakından takip edilmek üzere not alındı.

Görüşmeye gelen vatandaşlar, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'e halkla olan yakın diyalogundan dolayı teşekkür ederken, bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti. Gemlik Belediyesi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışının gereğini yaptığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşları dikkatle dinleyerek ilgili müdürlüklere sorunların çözümü için talimat verdi. Halk günlerinin belirli periyotlara devam edeceğini de vurgulayan Başkan Deviren, Vatandaşların ayrıca diledikleri zaman, talep ve şikayetlerini 444 16 05 numaralı santralden veya 0531 680 55 50 numarası ile WhatsApp üzerinden iletebileceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Halk Günlerini Düzenlemeye Devam Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Halk Günlerini Düzenlemeye Devam Edecek - Son Dakika
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