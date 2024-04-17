Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Halk Günü programında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Halk Günü programında vatandaşlarla buluştu

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Halk Günü programında vatandaşlarla buluştu

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Halk Günü' programında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla, Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

17.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Halk Günü' programında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla, Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

Yerel seçim sonrası yapılan Halk Günü, halkın istek, öneri ve şikayetlerini Başkan Şükrü Deviren'e doğrudan iletilmesine imkan sağlıyor. Başkan Deviren, bu buluşmalar çerçevesinde vatandaşları Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde misafir etti. Halk günlerinin belirli periyotlarla devam edeceği ifade edildi.

Görüşmeye gelen vatandaşlar, Başkan Şükrü Deviren'e göreve geldiği günden bugüne gerçekleştirilen çalışmalar ve sürekli halkla iç içe olduğu için teşekkürlerini ileterek, istek ve beklentilerini paylaştı. Ziyaretler sırasında vatandaşların talepleri not alındı. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Şükrü Deviren, ilgili müdürlüklere talimatlar vererek çözüm noktasında gerekli yönlendirmeleri yaptı. Başkan Şükrü Deviren'in yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler boyunca vatandaşların ilettiği talepler, özel kalem müdürlüğü ve beyaz masa personelleri tarafından not alındı.

Vatandaşların istek ve şikayetlerini doğrudan Başkan Şükrü Deviren'e iletebilmeleri için yapılan 'Halk Günü' belli aralıklarla tekrarlanacak. Vatandaşlar ayrıca diledikleri zaman, talep ve şikayetlerini 444 16 05 numaralı santralden veya 0531 680 55 50 numarası ile WhatsApp üzerinden iletebilecekler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Halk Günü programında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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