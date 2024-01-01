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Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nde Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nde Yeni Yıl Kutlaması

Gemlik Belediyesi, Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nde yaşayan yaşlıları yeni yıla güzel bir etkinlikle karşıladı. Müzik eşliğinde keyifli anlar yaşayan yaşlılar, Gemlik Belediyesi'nin verdiği hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.

Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi\'nde Yeni Yıl Kutlaması
01.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:35
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Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nde bulunan yaşlılar yeni yıla merhaba dedi.

Gemlik Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nde ağırladığı yaşlıları unutmadı. Gemlikli müzisyen Saim Celayır ve orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle güzel anlar yaşayan yaşlılar, hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla gecelerine neşe kattı. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur'un eşlik ettiği program yılbaşı pastası kesimi ile devam etti.

Kısa bir konuşma yapan Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur, "Gemlik Belediyesi olarak konuk evimizde ikamet eden sizleri sadece hizmet verdiğimiz vatandaşlarımız gibi değil, ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Siz değerli büyüklerimizle aynı çatı altında buluşmaktan çok memnunuz. Her günümüz böyle neşeli geçsin. 2024 yılı sağlık, mutluluk ve huzur getirsin" ifadelerini kullandı.

Kurşunlu yaşlı konuk evinde ikamet eden vatandaşlar ise, tesisten çok memnun olduklarını ifade ederken, Gemlik'in ihtiyacı olan bu hizmeti yaşlılara sunduğu için Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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