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Gemlik Belediyesi Umurbey'de yeni bir park yaptı - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Umurbey'de yeni bir park yaptı

Gemlik Belediyesi, Umurbey Mahallesi'nde yaklaşık bin metrekarelik alanda çocukların güvenle oynayabileceği bir park yaparak hizmete sundu. Parkta çocuk oyun alanları, spor aletleri ve oturma grupları bulunuyor. Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirebilecekleri parkların yapımına önem verdiklerini belirtti.

Gemlik Belediyesi Umurbey\'de yeni bir park yaptı
16.12.2023 - 12:34,
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Gemlik Belediyesi, çocukların güvenle oynayabileceği, spor yapabilecekleri ve içerisinde oturma alanları bulunan parklar yapmaya devam ediyor. Belediyenin son olarak park yaptığı adres ise Umurbey Mahallesi oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde bulunan yaklaşık bin metrekarelik alanda sürdürdüğü park yapım işini bitirerek çocukların hizmetine sundu.

"Çocuklarımız güle güle kullansın"

Gemlik Belediyesi'nin çocuk parkı anlayışına yeni bir boyut kazandırdığını belirten Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 2023 yılında ilçe genelinde birçok noktada park yaptıklarını ve bunun yanında eskimiş durumda olan parklarda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Çocukların güvenle oynayabileceği alanları Gemlik'e kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Sertaslan, "Yaklaşık bir dönümlük alanda yapımını bitirdiğimiz parkımızda sadece çocuk oyun alanları değil, spor aletleri ve oturma grupları da bulunuyor. Bu sayede çocuklar rahatça oynarken, ebeveynlerde sporunu yapıyor ya da oturma alanlarında konforlu bir şekilde vakit geçiriyor. Yeni yaptığımız parkların bir diğer özelliği ise plastik değil, ahşap oyun gruplarından oluşmasıdır. Çocuklarımız bu parkı güle güle kullansın" dedi.

Başkanlık döneminde çocukların güvenle oynayabilecekleri parkların yapımına önem verdiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçe genelinde onlarca yeni çocuk parkı kazandırdıklarını belirtti. Şu anda ilçenin farklı noktalarında park yapım işinin devam ettiğinin ve çok yakında çocukların yeni parklara kavuşacaklarının müjdesini verdi. - BURSA

Kaynak: ANKA
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Mehmet Uğur Sertaslan, Umurbey, Gemlik, Çocuk, Son Dakika

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