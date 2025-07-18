Gemlik Gazeteciler Cemiyeti, Marmara Gazeteciler Federasyonu Üyeliğini Kutladı - Son Dakika
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Gemlik Gazeteciler Cemiyeti, Marmara Gazeteciler Federasyonu Üyeliğini Kutladı

Gemlik Gazeteciler Cemiyeti, Marmara Gazeteciler Federasyonu Üyeliğini Kutladı
18.07.2025 13:20  Güncelleme: 13:22
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Gemlik Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na bağlı Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) üyeliğini bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinliklerde gazetecilik alanındaki duayen isimlerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Gemlik Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Türkiye'nin en büyük gazetecilik meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) çatısı altındaki Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) üyeliğine kabul edilmesini bir dizi özel etkinlikle kutladı.

Etkinlikler kapsamında ilk program GGC toplantı salonunda gerçekleştirildi. Buradaki tanışma programına TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, MGF Genel Başkanı Mehmet Ergün, Bursa Gazeteciler Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz, İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç, Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Güler, Yalova Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanı Ayhan Polat, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve onur konuğu olarak gazetecilik alanında duayen bir isim olan ve "Hocaların hocası" olarak anılan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Gezgin iştirak ettiler.

Programda konuşan GGC Başkanı Erkan Zambak, MGF ailesine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, federasyon ve konfederasyon başkan, yönetici ve üyelerine teşekkür etti.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ise konuşmasında Türkiye'nin en büyük gazetecilik meslek örgütü olan TGK'nın bünyesindeki federasyonlar ve cemiyetler vasıtasıyla 22 bin gazetecinin temsilcisi konumunda olduğunu vurgularken, konfederasyon bünyesine dahil olan GGC'yi 90. üye olarak aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Programda yeni cemiyet üyeleri, Bursa Line TV program yapımcısı Ersel Peker, Gemlik'te Hayat Haber Portalı imtiyaz sahibi Oğuzhan Obuz, Gemlik'in ilk yerel gazetesi olan Gemlik Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Ünsal Malgil ve onur üyesi Prof.Dr. Suat Gezgin'e üyelik rozetleri protokol üyeleri tarafından törenle takıldı. Tören sonunda misafir başkanlara günün anısına teşekkür plaketleri GGC yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Programda daha sonra kutlama yemeğine geçildi. Misafirler Narlı Vera Palas Resort Otel havuş başındaki kutlama yemeğine gezi teknesi marifetiyle körfez gezisi yaparak intikal ettiler.

Kutlama yemeğine, Gemlik protokolünden de geniş katılım oldu. Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüd Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, çeşitli sivil toplum örgütü, oda ve borsa başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri iştirak etti.

Kutlama yemeğinde GGC Başkanı Erkan Zambak, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da birer konuşma yaptı. TGK Başkanı Nuri Kolaylı, GGC Başkanı Erkan Zambak'a konfederasyon rozetini alkışlar eşliğinde taktı. Cemiyet organizasyonuna destek ve katkılarından dolayı Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu adına takdim edilen teşekkür plaketini, GTSO Meclis Başkan Vekili Tevfik Yılmaz Erkan Zambak'ın elinden aldı.

Gece GGC, MGF ve TGK logolarının yer aldığı kutlama pastasının katılımcılar tarafından hep birlikte kesilmesi ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik Gazeteciler Cemiyeti, Marmara Gazeteciler Federasyonu Üyeliğini Kutladı - Son Dakika

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