Hükümlüler ve personelden şehitliğe anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hükümlüler ve personelden şehitliğe anlamlı ziyaret

Hükümlüler ve personelden şehitliğe anlamlı ziyaret
13.07.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlüler ve personelle şehitliği ziyaret ederek kabir bakımı yaptı. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen programda, darbe girişimindeki birlik ruhu vurgulandı ve şehit kabirlerine can suyu verildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, hükümlüler ve kurum personeli şehitliği ziyaret ederek kabirlerin bakımını yaptı.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun düzenlediği anlamlı programa kurum bünyesinde görev yapan 10 personel ile 15 hükümlü katıldı. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri anmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cezaevi Vaizi Ahmet Altun ile Gemlik Gaziosmanpaşa Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Güngen tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhuna da vurgu yapıldı.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından kurum personeli ve hükümlüler, şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Kabirlerin çevresini düzenleyen ve mezarlara can suyu veren hükümlüler, vatan için canlarını feda eden kahramanlara duydukları minneti bu anlamlı çalışmayla ifade etti.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Mehmet Şen ise yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasının kurumsal sorumluluklarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ve tek yürek oluşunun sembolüdür. Bugün burada personelimiz ve hükümlülerimizle birlikte, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın manevi huzurundayız. Onların bıraktığı mukaddes emanete her şartta sahip çıkacağımızı, birlik ve beraberliğimizi daima koruyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hükümlüler ve personelden şehitliğe anlamlı ziyaret - Son Dakika

15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Mete Gazoz’dan Dünya Kupası’nda altın madalya Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid’in eski yıldızını transfer etti Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 15:06:50. #7.13#
SON DAKİKA: Hükümlüler ve personelden şehitliğe anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.