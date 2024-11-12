Gemlik'te Koku Sorunu Karbon Tanklarla Çözülecek - Son Dakika
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Gemlik'te Koku Sorunu Karbon Tanklarla Çözülecek

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde BUSKİ Aktarma İstasyonu'ndan yayılan kötü kokular, karbon tanklar ile kontrol altına alınacak. Gemlik Belediye Başkanı Deviren, projenin kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

12.11.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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Gemlik Arıtma İstasyonu'nda koku sorunu çözülüyor

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde BUSKİ Aktarma İstasyonu'ndan yayılan ve çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız eden kötü kokular, karbon tanklar sayesinde çözülecek.

Gemlik'te uzun yıllardır Karsak Deresi yanında bulunan BUSKİ Aktarma İstasyonu'ndan yayılan kötü kokular, ilçedeki vatandaşları rahatsız ediyordu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu sorunu çözmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BUSKİ yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda önemli bir adım atıldığını açıkladı. Mühendisliğin artık sınır tanımadığını, her probleme çözümler üretilebildiğini ifade eden Başkan Deviren, "Koku problemini gidermek için karbon tanklar kokuyu hapsedecek, 6 ayda bir filtreler değiştirilecek ve ön arıtma ünitelerinin üstünün kapatılması sağlanacak" şeklinde konuştu.

BUSKİ mühendislerinin çalışmaları doğrultusunda, aktarma istasyonunun üzeri kapatılarak kötü kokuların yayılmasının önüne geçilecek. Projenin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çok yakında Gemlikli vatandaşlarımız bu rahatsız edici kokulara maruz kalmayacak. Bu sürecin çözümünde desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ve tüm BUSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te Koku Sorunu Karbon Tanklarla Çözülecek - Son Dakika

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