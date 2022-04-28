Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor - Son Dakika
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Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor

28.04.2022 20:19

Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyorBURSA Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın seçim döneminde önemli projelerinden olan deniz ulaşımı haziran ayında başlıyor.

Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor

BURSA Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın seçim döneminde önemli projelerinden olan deniz ulaşımı haziran ayında başlıyor.

Gemlik ve Kumla arasında yolcu taşıyacak olan "Albatros" teknesinin test sürüşünü Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 yıl önce Gemlik'te deniz ulaşımı olduğunu söyleyen Başkan Sertaslan "Denizden Gemlik'e bakmak ayrı güzel" dedi.

Başkan Sertaslan, "Teknemizin bakımlarını gerçekleştirdik. Gereken belgeleri aldık. Küçük Kumla'ya taşımacılık yapan arkadaşlarımıza devredeceğiz. Hem deniz hem karayolu ayağını arkadaşlarımız takip edecekler. Kışın eziyetini onlar çekiyorlar. Yazın tam para kazanacakları dönemde bir alternatif ortaya çıkarıp onları zorda bırakmayalım düşüncesiyle bu hizmeti de onlara bırakacağız. Gemlik Kumla arasında, 40 yıl önce bu hizmet vardı. Hem turistik tarafı var hem de ulaşım ihtiyacına seçenek olacak. Örnek bir çalışma olsun istiyoruz. Teknemizin ismi "Albatros". Hafif raylı sistemde "Martı" adını kullanacağımız için teknemize de "Albatros" dedik. Haziran ayında seferlere başlayacağız" şeklinde konuştu.

Gemlik İskelesi'nden Kumla İskelesi'ne yaklaşık 15 dakikada giden tekne, 36 yolcu kapasiteli. Teknenin ücreti ise önümüzdeki günlerde yakıt fiyatlarındaki duruma göre en alt sınırdan belirlenecek.

Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor
Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor
Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor
Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor

YORUMLAR
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Mehmet Uğur Sertaslan, Albatros, Haziran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gemlik'te tekne seferleri Haziranda başlıyor - Son Dakika


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