Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması - Son Dakika
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Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması

27.03.2022 11:01

Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması Erzincan'da üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü "Sağlık Sokağı" adını verdikleri projede Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları ücretsiz olarak genel sağlık taramasından geçiriyor.

Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması

ERZİNCAN - Erzincan'da üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü "Sağlık Sokağı" adını verdikleri projede Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları ücretsiz olarak genel sağlık taramasından geçiriyor.

Tıp fakültesi, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik ve diyetisyenlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerinden oluşan 30 kişilik topluluk önce meydanda yürüyen vatandaşlara yaptıkları proje hakkında bilgi vererek kurdukları çadıra davet ediyor. Daha sonra oluşturdukları akılcı ilaç kullanımı, diş, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü ve genel değerlendirme masalarında vatandaşların genel kontrollerini yapan genç hekimler tavsiye ve yönlendirme ile durumunu uzman bir hekimin görmesi kanaatine vardıkları kişileri uygun alan ve doktora sevk ediyorlar.

Yapılan uygulamayı yerinde ve doğru bulan vatandaşlar gençlere teşekkür ederken zaman zaman tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Başkanı ve Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Zeynep Betül Demirtaş kurdukları "Sağlık Sokağı" çadırı ile halkı genel sağlık anlamında bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Özellikle başta diyabet hastalığı, obezite, yüksek ve düşük tansiyonun erken teşhisini sağlamak ve hastaların gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvuru yapmalarını tavsiye etmek, yaygın görülen hastalıklar konusunda halka bilgi vermek için buradayız. Şuan burada tıp, diş, eczacılık, diyetisyenlik, hemşirelik ve daha birçok sağlık alanında okuyan üniversite öğrencisi 30 gönüllümüz ile sahada halkı bilinçlendirmek için bulunuyoruz. Gün içerisinde yaklaşık 150 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Zaten şuan da ulaştığımız hasta sayısı 150'yi geçmiş durumda. Üniversite öğrencileri olarak sadece okula gidip ders çalışıp sınava hazırlanmak yerine burada böyle bir etkinlik düzenleyip sahaya indiğimiz için vatandaşlarla bir araya geldiğimiz içinde mutluyuz. Etkinliğimize destek olan herkese çok teşekkür ederiz'" diye konuştu.

Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması
Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması
Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması

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Cumhuriyet Meydanı, Tıp Fakültesi, Üniversite, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç hekimlerden vatandaşlara sağlık taraması - Son Dakika


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