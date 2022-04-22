Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde - Son Dakika
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Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde

22.04.2022 22:08

- Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde TFF U19 Ligi 29. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 41'e çıkaran A. Denizlispor'da gözler, 30'uncu haftada oynanacak olan Gençlerbirliği maçına çevrildi.

- Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde

DENİZLİ - TFF U19 Ligi 29. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 41'e çıkaran A. Denizlispor'da gözler, 30'uncu haftada oynanacak olan Gençlerbirliği maçına çevrildi. Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde bu önemli karşılaşmaya hazırlanan genç horozlarda hedef, 3 puan alıp çıkışı sürdürmek.

Bursaspor maçını değerlendiren yeşil siyahlı takımın futbolcusu Oktay Kısaoğlu, Bursa'da iyi bir oyun sergilediklerini ve güzel mücadele ile kazandıklarının altını çizerek, "Bursa'da iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Hocanın hafta içinde gösterdiklerini yapmaya çalıştık ve yaptık. İyi bir oyun oynadık. Bizim için önemli olan iyi bir oyun oynamaktı. Uzun zamandır da galibiyet alamıyorduk. Bursa'da oynanan iyi oyunu gollerle süsledik. İstediğimiz bir galibiyeti almışı olduk. Bu nedenle şu anda moral motivasyon çok iyi Gençlerbirliği'ne de bu şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah o maçtan da en iyi şekilde ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

A. Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak'ta "Son üç maçtır iyi gitmeyen oyun vardı. Ayrıca skor olarak da rakiplerimizden geride kalıyorduk. Bursa maçı bizim için hem oyun anlamında hem de skor anlamında iyi geçen bir maç oldu. O maçtan bir önceki İstanbulspor maçı iyi diyebileceğimiz zaman zaman iyi oynadığımız maçların ilkiydi. Bursaspor maçı ise ikincisi oldu. Çocuklara hep söylüyorum. Öncelikle oyunu kazanmaları gerekiyor. İçeride iyi oyun oynamaları gerekiyor. İki haftadır çalıştığımız, üzerinde durduğumuz oyun varyasyonları organizasyonlar var. Şu anda da bunları yavaş yavaş yapmaya başladılar. Bu nedenle Gençlerbirliği maçının hem oyun hem skor anlamında çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi geçireceğimiz galibiyet ile geçireceğimiz. Bir seri yakalayacağımız bir maç olur" ifadelerini kullandı.

Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde
Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde
Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde
Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde

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Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Denizlispor, Bursaspor, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç Horozlar, Gençlerbirliği karşısında galibiyet peşinde - Son Dakika


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