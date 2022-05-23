Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi - Son Dakika
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Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi

23.05.2022 21:18

- Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi TFF Gelişim Elit U14 Ligi ekiplerinden A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Altay'ı 4-0 mağlup etti.

- Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi

DENİZLİ - TFF Gelişim Elit U14 Ligi ekiplerinden A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Altay'ı 4-0 mağlup etti.

Elit U14 Ligi 3. Grubun 13'üncü haftasında kendi evinde Altay ile karşılaşan A. Denizlispor rakibini Berke Yılmaz 3 ve Ertuğrul Yıldırım'ın attığı gol ile 4-2 mağlup ederek puanını 16'a çıkardı.

TFF Elit U14 Ligi 3'üncü grup maçlarının bitmesine bir hafta kala kendi evinde Altay ile karşılaşan A. Denizlispor Servergazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini farklı mağlup etti. Bu sonuçla puanını 16'a çıkaran genç horozlar ligi son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı değerlendiren takım kaptanı Kerem Yılmaz Çetin iyi bir oyun sergilediklerini belirterek "Ligin en iyi oyunlarından birisini sergiledik ve rakibi mağlup ettik. Umarım izleyenler de beğenmiştir. İyi bir kadromuz var. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. İnşallah önümüzdeki sezonda da bu şekilde galibiyetlerimiz devam eder" ifadelerinde bulundu.

Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi
Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi
Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi
Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Berke Yılmaz, Denizlispor, Altay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi - Son Dakika


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