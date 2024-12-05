Genç, Kız Arkadaşından Sonra İntihar Teşebbüsünden Vazgeçti

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Kız arkadaşıyla tartışan genç, kendini affettirmek için üst geçide çıktı

ANTALYA - Antalya'da kız arkadaşı ile sorunları bulunan bir kişi üst geçide çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Genç, olay yerine gelen sevgilisinin kendisini affettiğini söylemesi üzerine eyleminden vazgeçti.

Olay saat 21.45 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Metin B. olduğu isimli genç üst geçidin korkuluklarını aştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için işlek olan ana caddede trafik uzun süre tek şeritten sağlanırken, itfaiye ekipleri atlama yatağı açtı. İtfaiye ve polis ekipleri genci eyleminden vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Bir süre sonra gencin kız arkadaşı olay yerine gelerek kendisiyle konuşmaya başladı. Metin B. ile konuşan kız arkadaşının kendisini affettiğini belirtmesi üzerine genç eyleminden vazgeçerek güvenli bölgeye geçti. Polis ekipleri ile birlikte üstgeçitten inen Metin B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.