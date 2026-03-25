Genç Sporcular, Türk sporuna emek vermiş isimlerle buluştu

25.03.2026 16:57  Güncelleme: 16:58
Altıeylül Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, genç sporcularını Türk sporunun önemli isimleriyle bir araya getirerek anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sporcular, geçmişteki başarılarıyla tanınan İsmail Akçay, Nevzat Kırceylan ve Ercan Tığ ile buluşarak onların deneyimlerinden faydalandı.

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Altıeylül Spor Kulübü bünyesinde eğitim gören genç sporcular, geçmişte spor alanında önemli başarılara imza atmış, Türk sporuna uzun yıllar hizmet etmiş isimleri ziyaret etti.

Minikler efsaneler ile bir araya geldi

Etkinlik çerçevesinde genç sporcular; İsmail Akçay, Nevzat Kırceylan ve Ercan Tığ ile bir araya gelme fırsatı buldu. 1968 Meksika Olimpiyatları'nda maraton branşında elde ettiği dördüncülük derecesiyle Türk atletizm tarihine adını yazdıran ve 2000 yılında "Yüzyılın Atleti" seçilen İsmail Akçay'ın spor yaşamına dair paylaştığı hatıralar, genç sporcular tarafından ilgiyle dinlendi. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş Nevzat Kırceylan ve hem futbolculuk hem de hakemlik kariyeriyle tanınan Ercan Tığ da deneyimlerini gençlerle paylaşarak sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektiren yönlerine dikkat çekti.

Başkan Şehirli'nin selamlarını ilettiler

Ziyaretler sırasında samimi ve sıcak bir atmosfer oluşurken, farklı kuşaklar arasında güçlü bir iletişim kuruldu. Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında genç sporcular, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin selamlarını efsane spor adamlarına iletti. Genç sporcular, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulurken; sporun sadece başarıdan ibaret olmadığı, aynı zamanda karakter gelişimine katkı sağlayan önemli bir yaşam disiplini olduğu mesajını da doğrudan dinleme fırsatı yakaladı. Büyük spor insanları ise gençlerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, onların spora olan ilgisinin ve azminin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

