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Genç yetenekler, halk oyunlarında hünerlerini sergiledi

ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Halk Oyunları Yarışması Bölge Şampiyonası Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan'da 5 ilin katılımıyla gençlik merkezleri arasında Halk Oyunları Yarışması Bölge Şampiyonası düzenlendi. Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonunda gerçekleştirilen Halk Oyunları Yarışması Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında çeşitli illerden gelen ekipler, geleneksel halk oyunlarının eşsiz figürlerini sahneye taşıdı.

Toplam 200 sporcunun katıldığı yarışma, gençlik merkezlerinin halk oyunları ekipleri arasında büyük bir rekabete sahne oldu.

Hakemlerin tanıtılmasının ardından açılış konuşmasını yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, halk oyunları yarışmasının öneminden bahsetti. Mumcu, "Halk oyunları geçmişten günümüze yüzyıllardır süre gelen geleneklerimizin temsilcileri olarak sizleri aramızda görüyoruz. Hepiniz tarihilerimiz ile bizleri buluşturan kıymetli gençlerimizsiniz. Siz aslında çok önemli bir görev paylaşıyorsunuz. Yüzyıllar süregelen geleneklerimizi bize taşıyorsunuz. Bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Ben hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmada Kars Gençlik Merkezi birinci olurken, Van Gençlik Merkezi ikinci, Bitlis Gençlik Merkezi ise üçüncü oldu.

Birinci olan Kars Gençlik Merkezi, Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacak.