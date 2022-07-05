Genç yeteneklerin 'ufuk' yürüyüşü - Son Dakika
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Genç yeteneklerin 'ufuk' yürüyüşü

05.07.2022 11:52
Genç yeteneklerin 'ufuk' yürüyüşü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencileri, eğitim yolculuklarını horizon (ufuk) temalı mezuniyet sergisi ve defilesi ile tamamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencileri, eğitim yolculuklarını horizon (ufuk) temalı mezuniyet sergisi ve defilesi ile tamamladı. 4 bölümden bu yıl mezun olan öğrencilere ait projelerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nü bitiren 6 öğrencinin hazırladığı 40 eserden oluşan özel koleksiyon da defile izleyicilerinden tam not aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin 2003 yılından bu yana aralıksız düzenlediği ve büyük heyecana sahne olan mezuniyet sergisi ve defilesi, kampüs içinde gerçekleştirildi. Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olan öğrencilerin ortaklaşa hazırladığı projeler, sergide görücüye çıktı.

Gençlerin tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek hayata geçirdiği projeler, dijital bir katalog haline de getirildi. Katalogda, projelerin iki ve üç boyutlu görsellerine, videolarına da yer verildi. Yoğun katılımın olduğu gecede, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunlarının hazırladığı birbirinden özel eserlerin yer aldığı defileyle coşku tavan yaptı. Mankenlerinin taşıdığı çevreci, modern ve sürdürülebilir tasarımlar, katılımcıların beğenisini kazandı. Defilede, daha önce Kültürpark'taki Lunapark'ta çekilen ve gençlerin hazırladığı eserlerin sergilendiği videolar da konuklara izletildi. Program, üniversitenin Youtube hesabından canlı yayınlandı.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, pandemi döneminde çevrim içi yapılmak zorunda kalan mezuniyet sergisi ve defilesi programını, yeniden yüz yüze gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fakültelerinden bu yıl 200 gencin mezun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bulgun, "Mezuniyet projelerinin tamamı, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin dört yıllık emeklerinin ürünü. Öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz, hepsini çok iyi yetiştirdiğimize inanıyoruz. Bu yıl sergi ve defilemizin konsepti 'horizon' oldu, ortaya çok güzel çalışmalar çıktı. Öğretim Görevlimiz Selin Gülden'in liderliğinde bir ekip oluşturduk. Ekibimiz, organizasyonun yürütülmesine büyük katkı sağladı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Her biriyle gurur duyduğumuz öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyoruz" dedi. - İZMİR

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Fransız Sarayı'nda Görkemli Defile Fransız Sarayı'nda Görkemli Defile
Kaynak: İHA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç yeteneklerin 'ufuk' yürüyüşü - Son Dakika

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