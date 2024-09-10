Gençler ve çınarlar Arnavutköy'de buluştu - Son Dakika
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Gençler ve çınarlar Arnavutköy'de buluştu

Gençler ve çınarlar Arnavutköy\'de buluştu

Uluslararası Okuryazarlık Günü çerçevesinde Arnavutköy'de düzenlenen etkinlikte gençler ve yaşlılar bir araya geldi. Gençler, yaşlılara kitap okurken, yaşlılar da deneyimlerini gençlerle paylaştı. Etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da katıldı.

10.09.2024 17:43  Güncelleme: 17:45
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Gençler ve çınarlar, Uluslararası Okuryazarlık Günü çerçevesinde Arnavutköy'de düzenlenen etkinlikte buluştu.

Uluslararası Okuryazarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi'nde (AYEM) farklı yaş gruplarını bir araya getiren bir kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Arnavutköy Belediyesi'nin kütüphanelerinde eğitim gören öğrenciler, AYEM'den hizmet alan yaşlılara kitap okudu. AYEM'in bahçesinde, gençler kitaplarını yaşlılarla paylaştı. Çınarlar ise gençlerle sohbet ederek deneyimlerini aktardı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da etkinliğe katılarak yaşlılara kitap okuyarak, etkinlik sonunda katılımcılara kitap hediye etti.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Uluslararası Okuryazarlık Gününü tebrik ediyorum. Bugün hem gençlerimizi hem de çınarlarımızı okuryazarlık vurgusunu dile getirmek ve okumayı teşvik etmek amacıyla bir araya getirdik. İnşallah bu duyarlılıkla hem gençlerimiz hem de çınarlarımız, okumayı ve okutmayı kendilerine şiar edinerek gelecekteki nesiller için güzel bir ülke bırakmak adına çalışmaya devam ederler diye umut ediyoruz" dedi.

Etkinlikte kitap okuyan gençlerden Kadriye Gür, Rasim Özdenören'in "Kuyu" kitabını yaşlılara okuduğunu belirterek, "Hem okuduk hem de sohbet ettik teyzelerimle. Bence çok güzel bir uygulama. Bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum; hem sohbet etmiş oluruz hem de böyle kıymetli yazarlarımızın kitaplarını onlara okumuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Alican Mavzer ise, "Bugün çok güzel geçti, hatta kitap okumaya bile fırsatımız olmadı diyebilirim. Sohbetleri çok güzeldi teyzelerin, bana sorular sordular, çok güzel bir gündü." diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AYEM'de gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinin her ay düzenleneceğini belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler ve çınarlar Arnavutköy'de buluştu - Son Dakika

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