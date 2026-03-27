Gençlerden Milli Bilinç: Tasarım Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iş birliğinde hayat bulan bu anlamlı yarışma, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek, kökleri tarihin derinliklerine uzanan aziz bir milletin ruhunu genç yüreklerde yeniden uyandıran güçlü bir kültür hamlesine dönüştü.

Özel gün kartı ve tişört tasarımı kategorilerinde hayat bulan bu organizasyon, estetiğin diliyle Türk milletinin asırlık hafızasını, bayrakla yoğrulmuş onurunu ve vatan sevgisiyle beslenen iradesini görünür kıldı.

Bu anlamlı programa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de katılım sağlayarak gençlerimizin heyecanına ortak oldu. Erzurum Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar" Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarım Yarışması Ödül Töreni'nde dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim eden Ekici, programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Savunma gücü yalnızca teknolojik imkanlarla değil; o güce anlam katan, onu sahiplenen ve geleceğe taşıyan bilinçli nesillerle mümkündür. Sanat ise bu bilincin en güçlü ifade alanlarından biridir. Bugün burada gençlerimizin ortaya koyduğu eserler, milli ruhumuzun, tarih şuurumuzun ve bağımsızlık irademizin en estetik yansımasıdır."

Bu yarışma, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özünde taşıdığı "köklerden geleceğe uzanan insan" anlayışının canlı bir tezahürü oldu. Zira bu model; bireyi yalnızca bilgiyle donatan değil, onu kendi milletinin değerleriyle yoğuran, tarihine sahip çıkan ve istikbale emin adımlarla yürüyen bir şahsiyet olarak yetiştirmeyi hedefler. Yarışma da bu anlayışın sahadaki yansıması olarak, gençlerin kaleminde bir bilinç, renklerinde bir kimlik, çizgilerinde bir istiklal duruşu haline geldi.

Katılımcı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü ve savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımları yalnızca teknik bir başarı olarak değil; Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Mücadelesi'nden günümüze uzanan bir diriliş ruhunun devamı olarak yorumladılar. Her bir tasarımda; ay yıldızın gölgesinde büyüyen bir milletin azmi, bağımsızlık sevdası ve sarsılmaz iradesi hissedildi. Yerli üretim anlayışı, genç zihinlerde bir tercih değil, bir sorumluluk; bir görev değil, bir şeref meselesi olarak karşılık buldu.

Her bir çalışma, Türk kimliğinin zarafetle işlenmiş bir yansıması, milli hafızanın estetik bir dile dönüşmüş haliydi. Renkler yalnızca renk değil; al bayrağın asaleti, göklerin enginliği ve toprağın bereketiyle anlam kazandı. Çizgiler yalnızca form değil; bir milletin yürüyüşü, bir tarihin akışı ve bir geleceğin inşası oldu. Gençler, kalemleriyle yalnızca tasarım üretmediler; aynı zamanda Türk milletinin ruh köklerini geleceğe taşıyan birer kültür neferine dönüştüler.

Bu süreç, gençleri edilgen bir öğrenme anlayışından çıkararak onları kendi değerleriyle yüzleşen, onları yorumlayan ve yeniden üreten bireyler haline getirdi. Düşünmek, sorgulamak, üretmek ve sahiplenmek. Tüm bu aşamalar, onların yalnızca zihinsel değil, milli ve manevi gelişimlerinde de derin izler bıraktı. Yarışma, bireyin kendi kimliğiyle kurduğu bağı güçlendirirken, onu milletinin büyük hikayesinin aktif bir öznesi haline getirdi.

Eğitim ile milli savunma bilincinin aynı potada eridiği bu anlamlı buluşma, aslında Türk milletinin tarih boyunca sürdürdüğü "var olma ve var etme" mücadelesinin günümüzdeki yansımasıdır. Çünkü bir milletin gücü, yalnızca sahip olduğu imkanlarla değil; o güce ruh veren, onu anlamlandıran ve geleceğe taşıyan bilinçli nesillerle ölçülür.

Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bu gençler, bugün attıkları her çizgide, kurdukları her kompozisyonda ve taşıdıkları her fikirde, "Türk olmak" şuurunu yeniden tarif ettiler. Bu şuur; tarihine yaslanan, değerleriyle yükselen ve geleceğe umutla yürüyen bir milletin ortak vicdanıdır.

Ve belki de en kıymetlisi; bu yarışma, gençlerin kalbinde zaten var olan o derin milli heyecanı gün yüzüne çıkardı. Onlara sadece bir alan değil, bir kimlik; sadece bir imkan değil, bir ideal sunuldu. Bu ideal, sanatla yoğrulmuş bir milli bilinç, bilinçle güçlenmiş bir kimlik ve o kimlikle şekillenen güçlü bir geleceğin habercisi olarak anlam kazandı. - ERZURUM