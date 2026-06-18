Gençlerle Gönül Buluşması - Son Dakika
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Gençlerle Gönül Buluşması

Gençlerle Gönül Buluşması
18.06.2026 19:51
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Bilal Erdoğan, kültürel mirasın korunması ve değerlerin yaşatılmasının önemini vurguladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen "Gönül Buluşması" programında gençlerle bir araya gelerek kültürel mirasın korunması, tarih bilinci ve geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konuşmasında gençlerin öncelikle kendi kültürlerini, tarihlerini ve değerlerini tanımaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Önce bize ait olanı bilsek, önce Türk tarihini öğrensek, sonra diğer kültürleri de öğrenebiliriz. Gençlerimiz bize ait olan şeyleri beğenmedikleri için değil, yeterince tanımadıkları için uzak kalıyor" dedi.

Batı'nın kültürel unsurlarını ve markalarını tanıtma konusunda başarılı olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin de aynı şekilde genç kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti. İslam, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin insanlığa önemli miraslar bıraktığını dile getiren Erdoğan, bu medeniyetlerin farklı din ve kültürleri bir arada yaşatabilen evrensel medeniyetler olduğunu söyledi.

Geleneksel sporların önemine de değinen Bilal Erdoğan, son yıllarda gençlerin özellikle geleneksel okçuluk başta olmak üzere Türk sporlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biri Geleneksel Türk Sporları Federasyonu oldu. Gençlerimiz kendilerine ait değerleri tanıdıkça sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Tarihten alınacak ilhamın geleceğe yön vereceğini kaydeden Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethindeki teknolojik yaklaşımını örnek göstererek, günümüzde de Türkiye'nin savunma sanayi ve teknoloji alanında önemli başarılar elde ettiğini söyledi.Gençlere seslenen Erdoğan, "Eğer geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek istiyorsak geçmişimizden güç almamız gerekiyor. Kökleri sağlam olan bir ağacın dalları da güçlü olur. Tarihimizi, geleneklerimizi ve medeniyetimizin büyük şahsiyetlerini daha iyi tanımamız gerekiyor" dedi.

Bilal Erdoğan, programın ardından İshak Paşa Sarayı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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